В Белове обнаружили раненого редкого мохноногого канюка

сегодня в 20:30

Жители Белова нашли раненого мохноногого канюка и сообщили о необходимости помощи специалистам, сообщает Сiбдепо .

В городе Белово местные жители обнаружили раненую хищную птицу и опубликовали фотографии находки в социальных сетях.

По словам очевидцев, птица получила травмы и нуждается в помощи специалистов. По данным открытых источников, найденная птица — мохноногий канюк, также известный как зимняк, представитель семейства ястребиных.

Этот вид считается самым северным среди ястребиных и встречается в Евразии и Северной Америке. Мохноногий канюк гнездится на северных и средних Курильских островах, а зимой мигрирует в Южную Европу, Азию и южные районы США.

