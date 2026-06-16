В Белоруссии «чупакабра» перебегала дорогу
Фото - © @alingrmv
В Гомельской области Белоруссии странное животное перебегало дорогу. Об этом женщина написала в социальных сетях.
Пользовательница опубликовала несколько фото с проселочной дороги, на которых видно, как неизвестное животное перебегает дорогу.
Существо визуально похоже на большую кошку. Пользователи в комментариях в шутку прозвали животное чупакаброй.
«В том году в Гомельской области сбежал сервал, не знаю нашли или нет, единственное предупредили, чтобы самостоятельно не подходили, а вызвали службу», — высказала предположение другая пользовательница в комментариях.
Нейросеть при поиске по фото определили животное как лису.
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