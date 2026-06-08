В Белоозерском в Воскресенске отметили 65-летие города

Юбилей города Белоозерский отметили 6 июня в сквере «Березовая роща» в городском округе Воскресенск. Глава округа Алексей Малкин поздравил жителей с 65-летием и вручил награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничные мероприятия прошли в сквере «Березовая роща». Алексей Малкин поблагодарил жителей за вклад в развитие территории и отметил историческое значение города для авиационной отрасли.

«Ровно 65 лет назад здесь заложили первый дом для инженеров, испытателей, ученых и рабочих, чья жизнь с первых дней оказалась связана с небом. Поэтому неудивительно, что одним из символов Белоозерского стал самолет МиГ-23БК — память о тех, кто посвятил себя служению Родине», — отметил глава округа.

Он подчеркнул, что за десятилетия Белоозерский стал комфортным для жизни, сохранив особый характер жителей — трудолюбивых и неравнодушных к своей малой родине.

«Желаю городу процветания, а каждому жителю — крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо малой родины», — поздравил Алексей Малкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.