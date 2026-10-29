В Белавинском участковом лесничестве убирают неликвидную древесину

Один из участков был поврежден ураганом в 2024 году и отведен для уборки после обращений местных жителей. На площади 7,1 га выполнена уборка на площади в 1 га. В этом же квартале мероприятия проводятся еще на площади 14,9 га.

Всего в рамках государственного задания в Орехово-Зуевском лесничестве уборка неликвидной древесины запланирована на площади 74,787 га, из которых 26,9 га уже выполнены. Мероприятия завершены в Ильинском участковом лесничестве на площади 13,2 га, в Яковлевском — 5,7 га, Зуевском — 1,5 га, Городищенском — 6,5 га и Абрамовском — 1,8 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.