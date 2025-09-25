В бассейне Дмитровского округа установили подъемник для маломобильных граждан

В Дмитровском округе продолжается системная работа по созданию безбарьерной среды. Очередным шагом в этом направлении стало оснащение бассейна «Кашалот» в Яхроме современным подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новое оборудование позволит маломобильным жителям округа беспрепятственно пользоваться услугами бассейна и регулярно заниматься плаванием в комфортных и безопасных условиях. Установка подъемника стала возможной благодаря обращениям жителей и личной поддержке врип главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова.

«Для нас крайне важно, чтобы каждый житель округа, независимо от обстоятельств, имел равные возможности для занятий спортом и ведения активного образа жизни. Параллельно ведутся работы по созданию безбарьерной среды в бассейне „Дельфин“ в Дмитрове: модернизируется входная группа здания, где будет установлен стационарный подъемник. Кроме того, будет переоборудована резервная раздевалка и установлен мобильный подъемник для обеспечения комфортного спуска в воду,» — отметил Михаил Шувалов.

Плавание имеет особое значение для реабилитации и поддержания физической формы людей с инвалидностью. В воде снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, движения становятся свободнее, что способствует развитию физической силы и укреплению уверенности в себе.

Новый подъемник гарантирует полную безопасность при спуске в воду и подъеме из бассейна. Механизм отличается плавностью хода и бесшумностью работы, прост в использовании. Персональную помощь посетителям окажут сотрудники бассейна, прошедшие необходимый инструктаж.

Житель Яхромы, который уже опробовал новое оборудование, поделился своими впечатлениями: «Теперь плавание для меня — это не просто тренировка, а ощущение настоящей свободы. Очень ждал этого момента. Большое спасибо за то, что услышали наши просьбы».

Для обеспечения максимального комфорта посещения необходима предварительная запись по телефону. Сотрудники бассейна будут ожидать гостей к назначенному времени и окажут всю необходимую помощь.

Контактная информация для записи:

Телефон: 8 (496-22) 1-91-25

Адрес: г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 19 (бассейн «Кашалот»)

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.