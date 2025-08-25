В Башкирии раскрыта многомиллиардная схема теневого интернет-бизнеса

Как установили следователи, злоумышленники создали целый конвейер по обналичиванию и переводу за рубеж денежных средств, полученных преступным путём. Объём операций только с начала текущего года превысил три миллиарда рублей. Деятельность группы осуществлялась преимущественно в интересах нелегальных онлайн-казино, криптообменных сервисов и мошеннических колл-центров, а организаторы и участники схемы получали свой процент от каждой успешной операции.

Центральными фигурами уголовного дела стали братья Азамат и Арслан Куватовы, которых следствие считает организаторами всей схемы. Ленинский районный суд Уфы 25 августа избрал в их отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.

В 2023 году братья арендовали в центре Уфы несколько офисов. Там они развернули круглосуточную работу: через объявления привлекали так называемых дропперов — лиц, предоставлявших свои банковские карты для транзита денег. Далее средства, поступавшие от теневого бизнеса, через подставные карты выводились на криптокошельки или проводились через незаконные процессинговые площадки. Вознаграждение махинаторов составляло от 1,5% до 15% от суммы перевода, что принесло им только в этом году доход свыше 50 миллионов рублей.

В ходе одиннадцати обысков были изъяты тонны доказательств: специализированная аппаратура, десятки телефонов и ноутбуков, сотни банковских карт и сим-карт, а также миллионы рублей наличными и криптовалюта.