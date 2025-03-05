В Башкирии отклонили жалобу организатора незаконного бизнеса в Подмосковье

Верховный суд республики Башкортостан отклонил апелляционную жалобу в споре об ущербе, нанесенном в результате незаконного обращения с отходами. Факт незаконного обогащения был установлен в ходе проверки третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области. По итогам проверки прокуратура в интересах Минэкологии Подмосковья обратилась в суд с требованием о возмещении, сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, житель Башкортостана, не имея лицензии на обращение с отходами, организовал в Подмосковье нелегальный бизнес по приему и транспортировке строительного мусора, который впоследствии передавал сторонним компаниям для дальнейшего оборота. С ним заключили договоры 28 компаний и индивидуальных предпринимателей. Для достижения своих целей гражданин организовал площадку перегрузки отходов в красногорском поселке Нахабино.

Как следует из прокурорских материалов, в результате своей деятельности нарушитель получил незаконный доход в размере более 12 миллионов рублей. По иску прокуратуры Кармаскалинский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес решение о возмещении этой суммы. Представители гражданина пытались оспорить решение в республиканском Верховном суде, прося отменить вердикт якобы из-за истечения срока давности. Однако избежать возмещения незаконной прибыли гражданину не удалось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.