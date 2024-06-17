В Балашихинской больнице проводят тренировки по эвакуации в случае пожара и угрозы теракта

Тренировки по эвакуации персонала и пациентов в случае пожара и угрозы теракта организованы во всех структурных подразделениях Балашихинской больницы и проводятся согласно утвержденному графику. На занятиях медработникам объясняют правила поведения в чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба Балашихинской больницы.

В такие моменты от персонала требуется способность быстро принимать верные решения, без ошибок ориентироваться в пространстве, определяя правильные направления для выхода из опасной зоны.

«В пятницу провели запланированную тренировку в поликлинике № 5 на улице Баландина. После оповещающего сигнала сирены все сотрудники и пациенты, которые находились внутри здания, вышли на улицу. Во время занятия отработали такие действия, как вызов пожарной охраны, приемы и способы эвакуации, правильное использование средств тушения пожара, систем дымоудаления и оповещения о пожаре», — рассказал инженер по пожарной безопасности Балашихинской больницы Владимир Томашевский.

Также на базе поликлиники № 4 прошла общеобластная тренировка с участием Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона и скорой помощи. Обучение практическим действиям в условиях ЧС, приемам, способам спасения и эвакуации персонала и пациентов проводится один раз в год.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.