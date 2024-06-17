В Балашихинской больнице проводят тренировки по эвакуации персонала и пациентов

Тренировки по эвакуации персонала и пациентов в случае пожара и угрозы теракта организовали во всех структурных подразделениях Балашихинской больницы и проводятся согласно утвержденному графику. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

На занятиях медработникам объясняют правила поведения в чрезвычайной ситуации. В такие моменты от персонала требуется способность быстро принимать верные решения, без ошибок ориентироваться в пространстве, определяя правильные направления для выхода из опасной зоны.

«В пятницу провели запланированную тренировку в поликлинике № 5 на улице Баландина. После оповещающего сигнала сирены все сотрудники и пациенты, которые находились внутри здания, вышли на улицу. Во время занятия отработали такие действия, как вызов пожарной охраны, приемы и способы эвакуации, правильное использование средств тушения пожара, систем дымоудаления и оповещения о пожаре», — рассказал инженер по пожарной безопасности Балашихинской больницы Владимир Томашевский.

Также на базе поликлиники № 4 прошла общеобластная тренировка с участием Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона и скорой помощи. Обучение практическим действиям в условиях ЧС, приемам, способам спасения и эвакуации персонала и пациентов проводится один раз в год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.