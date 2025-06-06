В Балашихе завершился первый этап благоустройства лесопарка Вишняковского

«В этом году мы заканчиваем первую очередь благоустройства Вишняковского парка. Было благоустроено около 30 гектаров. Это территория входной зоны на Разинском шоссе, территория вдоль Вишняковского пруда, подход к роднику, подход к усадьбе Горенки. Это большой масштабный проект по благоустройству между усадьбой Горенки и усадьбой Пехра-Яковлевская», — сказал Юров.

В ходе благоустройства здесь расчистили территорию, обустроили пешеходные дорожки, создали смотровые площадки с габионами и установили освещение. Также в парке появились детские и спортивные площадки, парковка для посетителей. В порядок привели и зону возле родника.

Новая большая парковая территория соединит две самые известные усадьбы округа: Горенки и Пехра-Яковлевскую. Маршрут, по которому можно добраться до Горенок. Деревянные настилы, красные фонари, павильон в стилистике авангарда — проект создали по мотивам постановок Всеволода Мейерхольда.

Масштабные работы по благоустройству парка стартовали в 2024 году. Второй этап благоустройства запланирован на июнь 2025 года. Полностью обновить парковое пространство планируют в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.