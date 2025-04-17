В Балашихе завершилась подготовка парков к летнему сезону

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин вместе с зампредседателем комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты города Натальей Галл проверил готовности парков «Пехорка» и «Пехорка-лес» к летнему сезону. В ходе проверки он осмотрел технику и обсудил планы благоустройства с дирекцией парков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовка к летнему периоду практически завершена. Входная группа «Пехорки» находится на стадии финальной отделки. Летняя уборочная техника в «Пехорка-лес» полностью готова к работе.

Важным аспектом подготовки стало обновление материально-технической базы. Смотр техники подтвердил наличие всего необходимого оборудования, а штат сотрудников укомплектован. Значительным усилением стала закупка нового трактора-экскаватора, который расширит возможности проведения капитальных работ по развитию парковой инфраструктуры. Кроме того, парк пополнился современными газонокосилками, а в планах — приобретение парковых пылесосов для повышения эффективности уборки.

«Уверен, что благодаря проведенной подготовке и усилиям дирекции парков, летний сезон у нас пройдет на самом высоком уровне, обеспечив комфортный и приятный отдых для всех жителей и гостей Балашихи», — отметил Сидоркин.

В в апреле пройдут два общегородских субботника, призванных объединить усилия жителей в благоустройстве общественных пространств: 20 апреля — в Кучинском лесопарке и 26 апреля — во Владимирском парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.