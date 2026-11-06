В Балашихе завершают благоустройство сквера в микрорайоне Павлино

Благоустройство сквера в микрорайоне Павлино в Балашихе подходит к концу. Площадь обновленной территории составит почти 6 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Балашихи Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров ознакомились с ходом благоустройства сквера в микрорайоне Павлино. Работы начались в июле.

На территории обустроили детскую игровую площадку и зону отдыха, проложили пешеходные дорожки, установили освещение, новые архитектурные формы и систему видеонаблюдения. Также в сквере провели озеленение.

«Жители активно голосовали за благоустройство этого места, через сквер ежедневно проходит большое количество людей. И в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» было произведено обновление территории. Уверен, что это место станет точкой притяжения для жителей», — сказал Сергей Лукичев.

Благоустройство ведется по наказам жителей в рамках Народной программы «Единой России».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.