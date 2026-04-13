В Балашихе запустили проект по росту производительности школ

Стартовое совещание по реализации проекта «Производительность труда» прошло 10 апреля в школе №5 в Балашихе для двух образовательных организаций Подмосковья. Эксперты представили концепцию «коробочного решения» для оптимизации пространства и процессов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования провел встречу для школы №5 и центра образования №23. Участникам представили готовое «коробочное решение» по оптимизации внутреннего пространства. Оно направлено на повышение производительности труда за счет сокращения лишних перемещений, времени ожидания и более эффективного использования помещений.

Заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко сообщила, что за последний год уровень автоматизации образовательных процессов в регионе вырос с 20% до 85%. Переход на единый шаблон отчетности позволил сократить дублирующие документы на 67% и уменьшить время их подготовки. В школах также внедряют электронный документооборот и цифровые сервисы для родителей и учеников.

«Коробочное решение „Оптимизация внутреннего пространства“ — это не просто рекомендации по ремонту, а системный подход, основанный на принципах бережливого производства, универсального дизайна и многофункциональности», — отметила руководитель проектов отраслевого центра компетенций Минпросвещения России на базе ФИЦТО Марина Худоярова.

Она добавила, что задача проекта — создать среду, в которой каждый квадратный метр работает на образовательный результат и помогает педагогам экономить время.

Эксперты также разъяснили этапы внедрения решения — от диагностики процессов до подведения итогов. Руководитель отраслевого центра компетенций Минпросвещения России на базе ФИЦТО Алексей Комаров подчеркнул, что в 2026 году в Подмосковье тиражируют 320 лучших практик и два «коробочных решения», а проект в Балашихе станет примером для других школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.