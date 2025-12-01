В Балашихе задержали 230 мигрантов во время рейда 28 ноября

Сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Московской области при поддержке спецподразделения «Гром», народной дружины и управления территориальной безопасности администрации Балашихи провели проверки на общественных территориях у железнодорожной станции Железнодорожная и на улице Советской в микрорайоне 1 Мая.

В ходе рейда задержали 230 иностранных граждан, среди которых были выходцы из Ганы, Гамбии и Туниса. На 28 человек составили административные протоколы по статье 18.8 части 3.1 КоАП РФ, предусматривающей штрафы от 7 до 10 тысяч рублей и выдворение из России.

142 иностранца в возрасте от 18 до 65 лет получили информацию о возможности заключения контракта с Министерством обороны России. Два человека находились в реестре контролируемых лиц. С начала года народная дружина Балашихи пресекла 66 противоправных действий и совместно с полицией провела 45 мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, проверив 862 иностранных гражданина.

С 1 января действует указ президента РФ № 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан. На сайте МВД России работает модуль «Реестр контролируемых лиц» с инструкцией для пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.