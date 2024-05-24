В Балашихе высадили клены в честь героев СВО

Деревья посадили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с женами и родственниками погибших военнослужащих.

«Сегодня самая главная задача — сделать все для того, чтобы увековечить память наших Героев. Мы открываем мемориальные доски на домах, где жили участники СВО. В наших школах открыты парты Героев. Улицы Балашихи носят имена ребят. В прошлом году здесь, на проспекте Ленина, мы заложили «Аллею Памяти». Сегодня, к сожалению, количество этих деревьев станет больше. Мы сделаем все, чтобы никогда не забыть имена наших Героев. Вечная им память», — сказал Сергей Юров.

В Балашихе уже приступили к проектированию сквера-мемориала с фамилиями павших бойцов. Планируется, что он появится на проспекте Ленина рядом с Вечным огнем в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.