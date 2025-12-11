В Балашихе выявили 224 нелегальных мигранта в ходе рейда 11 декабря

Сотрудники силовых структур и администрации Балашихи 11 декабря провели рейд в микрорайоне Северный, в ходе которого выявили 224 человека, находящихся в округе незаконно, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел 11 декабря в микрорайоне Северный городского округа Балашиха. Проверку провели сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Балашихинскому гарнизону при поддержке ОМОН «Русич» Росгвардии, управления территориальной безопасности администрации, военного комиссариата Балашихи и Реутова, а также управления ФСБ по Москве и Московской области.

В ходе проверки хостела специалисты установили, что 224 человека находились на территории округа незаконно. Еще 12 гражданам России выписали повестки в военные комиссариаты для уточнения данных воинского учета, сообщил руководитель военного следственного отдела СК РФ по Балашихинскому гарнизону Юрий Зимонин.

С 1 января действует указ президента России № 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан. На сайте МВД России создан модуль «Реестр контролируемых лиц», куда вносят сведения о нарушителях миграционных правил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.