В Балашихе вручили первые паспорта школьникам в День Конституции России

Торжественное мероприятие состоялось в здании администрации Балашихи. Глава округа Сергей Юров и Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев вручили школьникам паспорта гражданина России и Конституции Российской Федерации.

Сергей Юров подчеркнул, что получение паспорта — важный этап в жизни подростков, символизирующий взросление, ответственность и принадлежность к стране. Он выразил уверенность, что этот день останется в памяти ребят и их родителей.

Церемония прошла в рамках Всероссийской патриотической акции «Мы – граждане России!». Проект направлен на формирование у молодежи чувства ответственности и гордости за свою страну. День Конституции РФ ежегодно отмечается 12 декабря в память о принятии основного закона государства в 1993 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.