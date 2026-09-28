В Балашихе восстановили 19,3 га Горенского лесопарка

Участок Горенского лесопарка площадью 19,3 га в Балашихе восстановился за 12 лет после посадки сосен на месте погибших деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2014 году в Горенском лесопарке убрали деревья, погибшие от короеда-типографа. На их месте в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» более 5 тыс. жителей и волонтеров высадили двух- и трехлетние саженцы сосны.

Специалисты лесничества регулярно наблюдали за участком и ухаживали за посадками. Это помогло обеспечить высокую приживаемость саженцев. Сейчас на месте бывшей пустоши растет плотный молодой лес, между деревьями естественным образом пролегают прогулочные тропы.

«Без участия людей восстановление шло бы очень медленно, а то и вовсе не случилось бы. Сейчас здесь растет сосновый массив», — поделилась жительница округа Анастасия Петрова.

«Здорово, что за территорией не перестали следить: именно забота и наблюдение помогли превратить пустошь в живой, по-настоящему оживший лес», — поделился волонтер Балашихи Михаил Белый.

В округе также регулярно проводят акции «Лес Победы», «Дерево Добра», «Лес Будущего», «Сад памяти» и проект «День в лесу. Сохраним лес вместе». С 2013 по 2025 год в них приняли участие более 38 тыс. человек. За последние пять лет на участках общей площадью свыше 110 га высадили более 198 тыс. саженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.