В Балашихе ветеран Михаил Макаренко отметил 101-летие

Михаил Макаренко родился в 1925 году. В 18 лет его призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Он воевал на 3-м и 4-м Украинских фронтах в составе 3-й гвардейской армии генерала Дмитрия Лелюшенко, освобождал Донбасс, форсировал Днепр в районе Запорожья и участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны и другими наградами.

«Сегодня вместе с ребятами из «Молодой гвардии Единой России» и «Движения Первых» мы навестили ветерана, чтобы лично поздравить его с днем рождения. От всей души желаю Михаилу Владимировичу крепкого здоровья, душевного тепла, заботы и внимания близких. Мира, добра и благополучия», — сказал Сергей Юров.

После войны Михаил Владимирович окончил механико-математический факультет МГУ. Он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, преподавал в Московском государственном университете и университете народного хозяйства имени В.И. Вернадского.

«Молодежи я желаю активно учиться — и начать стоит с математики. Сегодня искусственный интеллект не может существовать без этой науки, а мы не можем существовать без него. В современном мире именно точные науки дают ключ к самым перспективным направлениям развития», — поделился Михаил Макаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.