В Балашихе установили монументы главам российского военно‑морского флота

Монументы были установлены у памятника Морякам Великой России на улице Морской.



«В 2023 году мы отмечали день военно-морского флота в Купавне. И ко мне в тот день подошли ветераны Купавны и рассказали о том, что им бы очень хотелось поставить памятные доски основателям военно-морского флота. Эта идея была поддержана», — сказал глава округа Тарас Ефимов.

Монументы созданы из цельного куска гранита, а отливка сделана из натуральной бронзы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.