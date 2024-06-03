В Балашихе усилят патрулирование лесного фонда

В Балашихе прошла встреча директора Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Олега Гришанова с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Балашихинское», подполковником полиции Алексеем Хабибулиным. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В ходе встречи обсуждались вопросы совместного патрулирования по городскому округу Балашиха сотрудников лесной охраны и МВД в целях выявления и предотвращения нарушений лесного законодательства в пожароопасный сезон.

Стороны пришли к общему решению, что патрулирование лесного фонда необходимо усилить и проводить не только в выходные дни, но и в будни, поскольку риск возникновения лесных пожаров продолжает иметь высокую вероятность.

За поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность:

— лишение свободы на срок до 10 лет;

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.