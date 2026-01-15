В Балашихе участники проекта «Активное долголетие» начали изучать испанский язык

Первое занятие по испанскому языку для участников программы «Активное долголетие» прошло 14 января в отделении №1 Балашихи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок для пожилых жителей провел волонтер Владимир Иващенко. В ходе занятий особое внимание уделяется развитию разговорной речи и созданию комфортной атмосферы для общения. Изучение иностранного языка способствует улучшению памяти, внимания и аналитических способностей, что положительно влияет на умственную активность.

Групповые занятия помогают участникам расширять круг общения и поддерживать социальные связи. Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Жители, участвующие в проекте, могут посещать творческие и спортивные занятия, а также экскурсии и культурные мероприятия. Для записи и получения информации доступны телефоны: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.