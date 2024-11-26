В Балашихе торжественно вручили школьникам первые паспорта

Торжественную церемонию провели в администрации округа Балашиха 25 ноября. Глава горокруга Сергей Юров вручил школьникам 29 паспортов и пожелал ребятам быть достойными гражданами России, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

«Поздравляю каждого с прошедшим Днем рождения, а также с получением паспорта. Это первый шаг во взрослую жизнь, обретение дополнительных прав и обязанностей как граждан Российской Федерации. Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда двигайтесь вперед, у вас все получится!» — сказал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.