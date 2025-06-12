В Балашихе торжественно открыт Вишняковский парк

В День России в Балашихе открылся Вишняковский парк в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Для жителей и гостей округа приготовили праздничную программу и разнообразные активности, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Гостей праздника приветствовали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, Герой Российской Федерации, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городском округе Балашиха Иван Клещерев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

«Сегодня у нас открывается прекрасное место. Самый красивый парк не только в Балашихе будет, но и, наверное, во всем Подмосковье. Раньше это было почти заброшенное место, а теперь это будет любимым местом для жителей не только Балашихи, но и гостей города», — сказал Вячеслав Фомичев.

Под лозунгом «Успех V единстве поколений» в обновленном парке для жителей всех возрастов подготовили мастер-классы по плетению маскировочных сетей, фланкировке шашкой, флешмоб на песню «Матушка Земля», праздничный забег и концерт. Жители округа смогли узнать об усадьбе Горенки, посмотреть бал, принять участие в фотосессии, а также поиграть в крокет, настольный теннис и шахматы.

«От всей души поздравляю вас с Днем России! Наша страна уникальна, у нее большое будущее. Главное в России — это люди. Огромные слова поддержки и благодарности участникам СВО. Спасибо тем, кто в тылу помогает нашим бойцам. С праздником!», — сказал Сергей Юров.

Он также отметил преображение Вишняковского парка. Территория стала комфортнее для тихих прогулок и активного отдыха, при этом здесь сохранился природный лесной ландшафт.

«Новый лесопарк соединяет сразу три микрорайона — Первомайский, Дзержинский и Салтыковку, создавая единую зеленую прогулочную зону. Теперь в городе уже три таких пространства: „Ольгинский“, „Пехорка“ и „Вишняковский“, — подчеркнул Владимир Шапкин.

В обновленном парке установили детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, обустроили зоны отдыха у Вишняковского пруда и родника, смотровые площадки, экотропы, велопарковки, павильоны с кафе и прокатом.

«Сегодня мы проводим в нашем новом Вишняковском парке первое мероприятие. Это большой и амбициозный проект, который мы реализуем в Балашихе. Задача — в течение нескольких лет сделать так, чтобы его территория объединила усадьбу Горенки и усадьбу Пехра-Яковлевское. Сегодня мы закончили работы на территории 30 га вдоль Вишняковского пруда. Здесь есть кафе, парковка, большое количество интересных зон. Мы благоустроили родник, соединили основные аллеи парка с усадьбой Горенки. Уверен, что эта территория будет радовать жителей Балашихи», — добавил Юров.

Этим летом тут начнется вторая очередь благоустройства — работы охватят восточную часть парка и завершат западную.

Планируется, что здесь появятся веревочный парк и арт-объекты, включая «Башню Мейерхольда», новая сцена, площадки для фестивалей, зоны для пикников и выгула собак, а также новые пешеходные и веломаршруты. Вишняковский лесопарк станет новой точкой притяжения, объединяющей природу, историю и современные возможности для отдыха. Завершить все работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.