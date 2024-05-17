В Балашихе стартовала школа начинающего предпринимателя

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В Балашихе состоялось открытие школы начинающего предпринимателя. Мероприятие прошло в рамках VII фестиваля бизнеса, посвященного Дню российского предпринимательства. На обучение «поступило» порядка 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Школа начинающего предпринимателя открыта на базе Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата». В образовательной программе участвуют старшеклассники, студенты, самозанятые и те, кто хочет начать свой бизнес. Программа рассчитана на возраст 16-18 лет.

В этом году лекторами выступят действующие предприниматели, бизнес-тренеры, эксперты различных отраслей.

На первой встрече ребята провели сессию знакомства и тестирование на определение предпринимательских навыков. Всего же программа состоит из 4 занятий, последнее пройдет 24 мая. Все занятия сопровождаются интерактивами, а на заключительной встрече состоится сессия защиты бизнес-проектов.

Школа начинающего предпринимателя проходит ежегодно уже в 9 раз.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.