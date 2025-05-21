В Балашихе стартовала программа реабилитации детей с инвалидностью

Полустационарное отделение «Росинка» в Балашихе стало одной из площадок реализации пилотного проекта Социального фонда России, направленного на комплексную реабилитацию детей с инвалидностью. Проект стартовал в 2022 году в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках инициативы на базе «Росинки» дети в возрасте от 4 до 17 лет, получившие инвалидность, проходят интенсивный курс социальной реабилитации по электронным сертификатам. Такой сертификат выдается бесплатно и позволяет в течение 21 дня получать индивидуально подобранные услуги специалистов — логопедов, дефектологов, психологов, педагогов и инструкторов ЛФК.

Маленькие участники проекта Оля и Егор уже прошли часть курса и получают помощь с учетом своих особенностей. По словам родителей, за короткое время у детей отмечаются положительные изменения в физическом и эмоциональном состоянии.

По завершении программы специалисты проведут консилиум и дадут родителям рекомендации по дальнейшей траектории восстановления, включая возможность продолжения сопровождения на базе «Росинки».

Реализация пилотного проекта на территории Балашихи — важный шаг в сторону более доступной и эффективной помощи детям с инвалидностью и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.