В Балашихе стартовал цикл экоуроков по раздельному сбору отходов

В Балашихе начался цикл интерактивных экоуроков для дошкольников. Первое занятие под названием «Береги природу сортируй отходы» провели в дошкольном отделении школы №30. В нем приняли участие дети старших и подготовительных групп.

Педагог рассказала, какие отходы относятся к чистому вторсырью, объяснила важность сортировки пластика, стекла, бумаги и металла. Дети в игровой форме познакомились с системой раздельного сбора отходов «Два Бака» и участвовали в сортировке игрушечных отходов.

Особое внимание уделили формированию полезных экопривычек: экономии воды и электроэнергии, бережному отношению к вещам и книгам, а также отказу от лишних одноразовых предметов. Ребятам объяснили, как можно дать старым игрушкам вторую жизнь.

Цель кампании — не только обучить детей правилам сортировки, но и сформировать ответственное отношение к ресурсам планеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.