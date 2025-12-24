В Балашихе стартовал новогодний автопробег Дедов Морозов

В парке «Пехорка» Балашихи под звуки новогодних песен и смех, как по волшебству, собралась целая армия Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных героев. Так «Молодая Гвардия Единой России» дала старт масштабной благотворительной акции «Новогодний автопробег Дедов Морозов», которая впервые охватит более 20 городов и приурочена к предстоящему Году единства народов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ярко украшенные автомобили с лозунгами «Добро в действии» и «Счастливого Нового года» выстроились в колонну. Прежде чем отправиться в путь, молодогвардейцы в костюмах, в том числе в нарядах народов России, провели праздничный флешмоб, зарядив позитивом всех гостей парка. Активисты бережно упаковали сотни подарков: в этом году особое внимание — детям, пережившим непростое время.

Маршрут автопробега включал еще один очень важный пункт. Молодогвардейцы доставили полтонны мандаринов в один из госпиталей, где проходят лечение участники специальной военной операции.

«У нас очень важная задача — поздравить с наступающими праздниками наших бойцов из разных уголков Подмосковья и подарить им праздничное настроение. Мы посетим несколько военных госпиталей и также пункты временного размещения. Это наш способ поддержать ребят и поблагодарить за героизм и самоотверженность», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.

Далее колонна сказочного автопробега взяла курс на пункты временного размещения, где сейчас живут дети из Курской и Белгородской областей и освобожденных территорий. Первой остановкой станет лагерь «Звонкие голоса» в Клину, вслед за ним — «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино, православный центр в Сергиевом Посаде, детские хосписы в Коломне и Домодедово.

Всего за время пробега активисты поздравят более 600 детей.

За пять лет «Новогодний автопробег Дедов Морозов» уже подарил радость более 5000 детям в десятках городов Подмосковья. В этом году, значительно расширив географию, «Молодая Гвардия» подтвердила: добрые дела и настоящий праздник не знают границ.

