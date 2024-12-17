В Балашихе состоялся прием граждан
Фото - © пресс-служба администрации Балашихи
Депутат городского Совета депутатов Балашихи Михаил Антипов провел прием граждан. Встреча прошла на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
К депутату обратилась жительница микрорайона Кучино. Вопрос касался улучшения жилищных условий. Михаил Антипов внимательно выслушал просьбу и заверил в готовности оказать всестороннюю поддержку.
«Мы изучим ситуацию внимательно, проанализируем все возможные варианты помощи. Личные приемы — это эффективный инструмент решения важных социальных проблем. Поэтому я всегда призываю жителей активно пользоваться этой возможностью и обращаться ко мне со своими вопросами и проблемами. Вместе мы можем многое решить», — сказал Михаил Антипов.
По результатам встречи будет отправлен депутатский запрос в профильное управление администрации с просьбой предоставить разъяснение по данному вопросу. Михаил Антипов взял обращение под личный контроль.
Любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. о.Балашиха, ул. Парковая, д. 7.
Телефон для предварительной записи на прием: 8 (985) 193-64-03.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.