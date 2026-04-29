В Балашихе снизили уровень воды в реке Вьюнка

В Балашихе 28 апреля аварийные службы приняли меры для предотвращения подтопления в деревне Русавкино-Романова после сообщения жителей о возможном размыве дороги. Уровень воды в реке Вьюнка удалось снизить, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе ведется систематический мониторинг паводковой обстановки. Из-за ухудшения погодных условий возможен быстрый подъем воды и подтопление низменных участков. При выявлении угроз аварийные бригады оперативно выезжают на место.

28 апреля на улице Дорожной в деревне Русавкино-Романова специалисты отработали угрозу размытия грунтовой дороги, возникшую из-за повышения уровня воды в реке Вьюнка. Под контролем заместителей главы Балашихи Михаила Объедкова и Алексея Ковалева, а также представителей профильных управлений была открыта шандора на основной гидротехнической системе. Это позволило снизить уровень воды.

«Ночью поступило сообщение от жителей о возможном подтоплении, мы совместно с аварийной бригадой выехали на место, оценили обстановку и приняли соответствующие меры. Уровень воды упал за ночь на 7 сантиметров, сейчас мы продолжаем его снижать, откроем еще шандору, чтобы к вечеру освободить эту промежуточную дамбу», — рассказал Михаил Объедков.

Специалисты продолжают регулировать уровень воды до полного устранения угрозы подтопления. Жителям рекомендуют избегать подтопленных участков, не переходить и не переезжать затопленные дороги и не приближаться к рекам и ручьям во время паводка.

О случаях подтопления можно сообщить в ЕДДС по телефону +7 (495) 525-61-12 или на горячую линию администрации по номеру +7 (495) 529-11-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.