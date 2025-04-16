В Балашихе снесли незаконно установленную торговую палатку

Работы по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, которые размещены с нарушением требований действующего законодательства, продолжаются в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этот раз демонтаж палатки произвели в микрорайоне Железнодорожный, на Октябрьской улице вблизи дома № 23. Этот торговый объект установлен самовольно, вне мест, определенных органами местного самоуправления. Помимо этого, отсутствуют документы, подтверждающие право на его размещение. Торговая деятельность здесь не осуществлялась. Собственник этой палатки не найден.

«Мы ежедневно проводим мониторинг торговых объектов. С начала 2025 года в Балашихе демонтировано более 20 объектов. В первую очередь сносятся киоски и палатки — размещенные незаконно, портящие архитектурный облик округа и давно не используемые. Особое требование предъявляется к торговым объектам, размещенным на вылетных магистралях и центральных улицах города», — сказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Балашиха Мария Проценко.

Она также добавила, что при выявлении оснований для демонтажа нестационарного торгового объекта его правообладателю вручается уведомление о добровольном демонтаже в установленный комиссией срок, который не может превышать 30 календарных дней. Соответствующее извещение размещается на официальном сайте администрации округа.

Если демонтаж не производится добровольно, работы осуществляются подрядной организацией с последующим взысканием понесенных расходов. После демонтажа палатки хранятся на специализированной площадке в течение 2 месяцев. Если хозяин их не забирает, торговые объекты утилизируют.

Основные требования, предъявляемые к размещению НТО и их внешнему виду, изложены в Правилах благоустройства территории городского округа Балашиха.

Всего в 2025 году сотрудники администрации округа планирует демонтировать более 100 нестационарных торговых объектов, в том числе расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.