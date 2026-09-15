В Балашихе разъяснили законность вырубки на участке под склад

Администрация Балашихи сообщила, что вырубка зеленых насаждений на участке площадью 1,1 тыс. кв. м в коммунальной зоне ведется по разрешению, выданному 17 августа. Землю предоставили в аренду по итогам торгов для размещения склада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Земельный участок с кадастровым номером 50:15:0010704:790 площадью 1 100 кв. м сформировали из земель государственной неразграниченной собственности по заявлению юридического лица. По итогам торгов его передали в аренду индивидуальному предпринимателю с видом разрешенного использования «склад».

На момент формирования участка его границы не пересекались с землями государственного лесного фонда Ногинского лесничества. Других градостроительных ограничений, которые препятствовали бы предоставлению земли в аренду, также не было.

Вырубка зеленых насаждений ведется на законных основаниях по разрешению на вырубку, посадку и пересадку зеленых насаждений, выданному администрацией Балашихи 17 августа в соответствии с административным регламентом. В администрации уточнили, что сведения о конкретном объекте, который планируется разместить на участке, отсутствуют.

Встречи с жителями прошли в администрации 24 и 28 августа, на них дали необходимые разъяснения. Публичные слушания при формировании таких участков законодательством не предусмотрены. Предоставлять для хозяйственного использования другие государственные земли рядом с участком администрация не планирует.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.