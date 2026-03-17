В Балашихе разъяснили планы застройки и развития мкр Авиаторов

Администрация Балашихи прокомментировала видеообращение жителей микрорайона Авиаторов к президенту по поводу застройки и нагрузки на инфраструктуру. Власти сообщили о строительстве жилья, соцобъектов и развитии транспорта в рамках действующих программ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Авиаторов сейчас работают две школы, пять дошкольных отделений и один палисадик. В рамках программы комплексного развития территории площадью 15 га предусмотрено расселение 16 аварийных домов и строительство шести многоквартирных домов, детского сада на 255 мест, двух многоуровневых паркингов, встроенной поликлиники на 91 посещение в смену, пристройки к школе №25 на 600 мест и спортивного зала площадью не менее 538 кв. м.

Разрешения на строительство всех шести домов уже выданы. Поликлинику откроют во втором квартале 2029 года в корпусе №1 дома на улице Колдунова, 1. Детский сад готов на 73%, его планируют ввести в третьем квартале 2027 года. Пристройку к школе №25 откроют в третьем квартале 2028 года, а корпуса №2, 3, 4 и 7 — в третьем–четвертом кварталах 2026 года. Ранее по областной программе на улице Летная построили детский сад на 110 мест и пристройку к школе №30 на 400 мест.

До 2028 года в микрорайоне планируют возвести воспитательно-образовательный комплекс на 950 школьных и 250 дошкольных мест. Также в 2027 году завершат пристройку к школе №30 на 181 место в соседнем микрорайоне Гагарина, готовность объекта составляет 88%.

Микрорайон обслуживают муниципальные маршруты №17, 19, 15к и 22к, а также региональные №10, 338, 395, 384 и 889. Совместно с министерством транспорта Московской области прорабатывается увеличение числа автобусов на маршруте №889 с 35 до 40 единиц. Рассматривается и проект продления железнодорожной ветки от станции Балашиха до микрорайона Авиаторов. Предложение о софинансировании направлено в ОАО «РЖД». Сейчас от станции Балашиха ежедневно курсируют 33 пары электропоездов с интервалом 20–25 минут.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.