В Балашихе проводится масштабное благоустройство общественных территорий

Текущий год не стал исключением для Балашихи по масштабному благоустройству общественных территорий. В рамках реализации народной программы планомерно продолжается создание новых пространств для прогулок и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Вячеслава Фомичева.

Мы привели в порядок и обновили сквер на улице Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный. Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Кроме того, для отдыха граждан установлены лавочки, урны и информационные стенды. Сквер имеет качественное освещение и подключен к системе «Безопасный регион».

По просьбам жителей микрорайона Заря обустроили новый сквер Семьи, любви и верности на улице Маршала Батицкого. Открыли его в День города вместе с ветеранами Зари. Общая площадь сквера составляет 1,2 га. Здесь установили монумент в виде истребителя МиГ-23, который был предан из 1-й Армии ПВО-ПРО. В новой зоне отдыха появились детская и спортивная площадки, освещение, скамейки и урны, пешеходные дорожки.

Важный и масштабный проект, который начали в этом году — благоустройство Кучинского лесопарка. Проект рассчитан на 3 года. На первом этапе будет благоустроен участок от Разинского шоссе до исторической усадьбы Горенки. Кучинский лесопарк площадью 115 гектаров — самый большой лесопарк в Балашихе. Реализация нового проекта благоустройства позволит лесопарку стать частью единого туристического маршрута от усадьбы Горенки до сквера Ветеранов на Звездной улице в микрорайоне Новый Свет.

«Этот проект — больше, чем просто реконструкция. Это создание единого, уникального паркового пространства, которое объединит историческое наследие Балашихи — усадьбы Горенки и Пехра-Яковлевское, современные зоны отдыха — „Лисья гора“ и лыжню в Акатово — и станет частью единой сети велопешеходных маршрутов. Уверен, обновленная зона отдыха станет любимым местом для жителей и гостей города, местом притяжения и гордости для Балашихи», — сказал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

На 2025 год запланированы работы по трем территориям: благоустройство сквера на улице Крупешина, площадь Славы, продолжатся работы в лесопарке между усадьбами Горенки и Пехра-Яковлевское.

Город преображается, становится комфортнее и наши жители замечают эти перемены. Ведь они сами зачастую являются инициаторами и участвуют в разработке концепций проектов благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.