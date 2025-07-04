Представители Подмосковья вышли в финал конкурсов «Первый учитель» и «Директор года»

Участники из Московской области успешно прошли заочный этап Всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России» 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Оба конкурса направлены на поддержку и признание профессионального мастерства педагогов начальных классов и управленцев, а также на выявление и распространение лучших практик в сфере образования.

В заочном этапе конкурса «Первый учитель» участвовал 121 человек из разных регионов страны. Московскую область представляли 16 конкурсантов. По итогам отбора к очному этапу допущены 30 педагогов, в их числе — Владилена Лазарева из городского округа Серпухов, учитель Куриловской гимназии, и Любовь Потапова из Химок, преподаватель школы № 29.

Конкурс «Директор года России» собрал 120 участников со всей страны, в том числе трех представителей из Московской области. В финал вышел Оскар Латыпов, директор школы № 2 муниципального округа Истра.

Очные этапы обоих конкурсов пройдут с 20 сентября по 5 октября в Белгороде и Екатеринбурге. Финал и объявление лауреатов, победителей и призеров состоится в Москве и Подмосковье.

В ведомстве подчеркнули, что участие подмосковных педагогов в конкурсах федерального уровня подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки и стремление к развитию системы образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.