В Балашихе проверили ход капремонта детского сада в мкр Железнодорожный

В городском округе Балашиха продолжается капитальный ремонт одного из крупнейших детских садов мкр. Железнодорожный, на улице Советской. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Практически полностью закончена замена фасада и демонтаж старых архитектурных форм. Уже приступили к благоустройству территории и подготовке внутренних систем к подключению. Также сейчас проходят конкурсные процедуры на заключение договора по выносу электрокабеля с территории школы», — отметила начальник отдела капитального строительства и реализации программ управления строительного комплекса администрации Балашихи Анна Семенкова.

Работы стартовали в октябре 2024 года. После завершения ремонта детский сад будет оснащен утепленным фасадом, современными инженерными коммуникациями и новыми игровыми площадками, что создаст более комфортные и безопасные условия для воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.