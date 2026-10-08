В Балашихе провели «Выездную администрацию» в микрорайоне Южный

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский 7 октября встретился с жителями микрорайона Южный в гимназии № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина. Участники обсудили благоустройство, организацию движения и дополнительное освещение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Варнавский провел встречу в формате «выездной администрации» с участием представителей профильных служб администрации Балашихи.

Отдельно участники рассмотрели предложения по изменению организации движения и благоустройству территории вдоль домов № 68, 72 и 76 на шоссе Энтузиастов. Жители предложили расширить дублер и обустроить дополнительные парковочные карманы.

«Вопросы были разные, в основном касались хозяйственной повестки. Также жители обращались по вопросу дополнительного освещения. Все вопросы зафиксировали, возьмем их в работу», — сказал Дмитрий Варнавский.

Жителям разъяснили, какие вопросы можно решить в рамках текущей работы, а какие требуют дополнительной проработки и участия в голосовании на портале «Добродел».

«Выездные администрации» регулярно проводят в разных микрорайонах Балашихи, чтобы руководство округа могло оперативно реагировать на запросы жителей. Чаще всего обращения касаются дорог и транспорта, ЖКХ, медицины, образования, благоустройства, спорта и культуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.