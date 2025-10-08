сегодня в 17:48

В Балашихе провели тренировку по развертыванию пункта временного размещения

Специалисты Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха организовали тренировку с выполнением практических мероприятий по развертыванию и приведению в готовность пункта временного размещения и питания. Практическое мероприятие прошло в школе № 5, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты показали, как правильно действовать при чрезвычайной ситуации, объяснили этап приема и размещения пострадавшего населения во временных пунктах. В таких местах оборудованы медпункт, пункт питания, кабинет психологического обеспечения, комната матери и ребенка.

Сотрудники ПВР продемонстрировали знание своих функциональных обязанностей и слаженную командную работу.

Такие занятия направлены на отработку навыков и действий по организации временного размещения граждан при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.