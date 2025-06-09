В Балашихе провели субботник у пруда Пятачок на улице Бояринова

Сотрудники администрации Балашихи, компании-застройщика и управляющей компании «Новоград» провели субботник возле пруда Пятачок в жилом комплексе «Новоград Павлино». К уборке береговой линии 7 июня присоединился руководитель управления строительного комплекса администрации города Вячеслав Мерзляков, а также неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пруд является популярным местом отдыха местных жителей, однако состояние его берегов было уже неудовлетворительным.

«Управление стройкомплекса и компания-застройщик отреагировали на обращения жителей микрорайона Павлино. Их волновало то, что водоем сильно замусорен. Жители предложили провести здесь субботник. Вместе собрали достаточно много бытового мусора и опавших веток на территории возле пруда», — рассказал Вячеслав Мерзляков.

Вместе со своими сотрудниками в уборке приняла участие директор управляющей компании «Новоград» Светлана Богданова.

«Все вместе решили выйти на субботник в этот день, чтобы сделать берег пруда чище. Постарались привести территорию в надлежащий вид, чтобы жители могли здесь хорошо отдохнуть и насладиться природой», — сказала Светлана Богданова.

Собранный мусор погрузили в контейнер и вывезли. Он будет утилизирован в ближайшее время.

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