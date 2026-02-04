В Балашихе провели рейд против нелегальной миграции на рынке Салтыковки

Оперативно-профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел 4 февраля на рынке в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха при участии народной дружины и полиции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки были осмотрены документы у 34 человек. В отдел полиции доставили 23 иностранных гражданина, на 11 из них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, народные дружинники задержали 7 человек за распитие спиртных напитков в общественных местах.

Народная дружина городского округа Балашиха действует с 2018 года и занимается профилактикой уличной преступности, а также поддержанием межнационального согласия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.