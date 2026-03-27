В Балашихе провели игру по охране труда среди предприятий

Интеллектуальную игру по вопросам охраны труда провели 27 марта в Балашихе для предприятий и организаций округа. В ней приняли участие семь команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовала Балашихинская территориальная организация профсоюза работников жизнеобеспечения. Участники отвечали на вопросы, связанные с охраной труда, взаимодействием с органами власти и профсоюзами, а также с профилактикой производственного травматизма.

«Игра посвящена вопросам охраны труда, повышению эффективности взаимодействия с органами власти, контролирующими органами и профсоюзами, а также предупреждению производственного травматизма. Мы стремимся привлечь внимание общественности к важности обеспечения безопасных условий на рабочих местах», — рассказала председатель Балашихинской территориальной организации профсоюза Елена Садовьева.

Игра проходит в несколько раундов: команды отвечают на 17 вопросов и набирают баллы за правильные ответы. В этом сезоне применяется система из четырех кругов, по итогам которых три команды выходят в финал и борются за призовые места. Остальным участникам вручают специальные призы как самым эрудированным командам.

Проект проводится уже третий сезон, и с каждым годом число участников растет. Победители муниципального этапа представят Балашиху на областных соревнованиях, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.