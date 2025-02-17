В Балашихе провели бизнес-урок для школьников

В Балашихе продолжаются открытые уроки для учащихся профильных 10-11 классов, организованные сотрудниками управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этот раз с учениками Земской гимназии своими историями успеха поделились генеральный директор Балашихинского центра охраны труда Ольга Дронова и руководитель детского центра развития «Умка» Ирина Смолякова.

В ходе встречи Ольга Дронова рассказала ребятам о первых шагах в карьере и реализации идеи по созданию учебного центра, который специализируется на подготовке специалистов в сфере охраны труда. Предприниматель обратила внимание на необходимость постоянного развития профессиональных компетенций.

Ирина Смолякова поделилась опытом развития социально-ориентированного бизнеса. Рассказала о вызовах и сложностях, с которыми сталкивалась в начале своего предпринимательского пути. Подчеркнула, что ключевым фактором успеха является сплоченная команда профессионалов, объединенная общей целью и готовая к совместному решению сложных задач.

Встреча завершилась оживленной дискуссией, ученики смогли задать предпринимателям интересующие вопросы.

Подобные уроки является частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого в городском округе Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.