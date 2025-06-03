В Балашихе провели бесплатные юридические консультации

В рамках проекта «Адвокаты Подмосковья — жителям региона» вместе с адвокатом, представителем совета адвокатской палаты Московской области в Балашихинском судебном районе Сергеем Давыдовым депутат совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова приняла участие в приеме жителей в микрорайоне Заря. Рабочая встреча была приурочена ко Дню Российской адвокатуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Главная задача данного приема — открытый диалог с жителями. Реализация этого направления позволит существенно повысить количество и качество бесплатной юридической помощи в Подмосковье. Рада, что жители микрорайона активно пользуются возможностью получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь», — отметила депутат совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова.

Она также отметила, что во время приема по всем вопросам адвокатом были даны юридические консультации.

Помимо этого, депутат совета депутатов городского округа Балашиха подчеркнула, что бесплатные консультации адвоката проходят ежемесячно, в последний четверг месяца. Прием ведется строго по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8 (925) 108-95-42. Место проведения: микрорайон Заря, улица Гагарина, дом № 1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.