сегодня в 16:02

В Балашихе прошло занятие по шахматам для ветеранов спецоперации

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина 13 февраля состоялось занятие проекта «Шахматы для СВОих» для ветеранов спецоперации, их семей и молодогвардейцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие прошло под руководством Виктора Соломатина, координатора клуба Сергея Карякина в Балашихе. Проект реализует Федерация шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия», областного министерства информации и молодежной политики, Ассоциации ветеранов СВО и администрации Балашихи.

Участники, среди которых ветераны спецоперации и члены их семей, осваивают основы шахмат и развивают стратегическое мышление. Занятия проходят каждую пятницу с 14:30 до 16:00.

В рамках проекта участники смогут принять участие в уникальных турнирах, а дети получат возможность попасть в шахматные смены «Артека» и «Орленка». Лучшие игроки войдут в федеральную команду «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.