сегодня в 12:51

В Балашихе прошли публичные слушания о бюджете на 2026 год

Публичные слушания по вопросу «О бюджете городского округа Балашиха на 2026 год и на плановый период 2027–2028 гг» провел председатель совета депутатов Геннадий Попов. Мероприятие прошло 18 ноября в центральном офисе многофункционального центра «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках слушаний было отмечено, что основная часть бюджета затрачивается на развитие социальной сферы: особое внимание уделяется образованию, культуре, спорту и социальной защите населения.

«Большая часть бюджета направлена на исполнение 18 муниципальных программ. Это очень знаково, так как направлено на улучшение качества жизни жителей и развитие округа», — отметил Геннадий Попов.

В рамках слушаний докладчики рассказали о прогнозе социально-экономического развития городского округа Балашиха на 2026–2028 года и бюджете на 2026 год, плановый период 2027–2028 года.

«Значительный объем расходов связан с содержанием территорий, их благоустройством. Также в следующем году будет реализована программа по устройству наружного освещения в рамках проекта «Светлый город», — поделилась начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова.

При составлении расходных частей бюджета собирается и учитывается мнение жителей о том, какие сферы жизни требуют развития.

25 ноября пройдет очередное заседание Совета депутатов, по результатам которого будет принят и утвержден бюджет на будущий год.

