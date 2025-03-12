В Балашихе прошла военно-патриотическая игра

Военно-патриотическую игру «Юный герой», посвященную 80-летию победы в Великой Отечественной войне, провели в Балашихе 11 марта. Юнармейские, кадетские и военно-патриотические отряды из 25 учебных заведений встретились в новом корпусе № 2 «Прометей» на улице Яганова, 19, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Почетными гостями игры стали заместитель начальника управления по образованию администрации Балашихи Людмила Мартынова, полковник запаса, советник главы города, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Виталий Белый, офицеры и курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого.

«Наступивший 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. Участие школьников в подобных соревнованиях — это поддержка бойцов, которые находятся в зоне СВО. Мне приятно видеть, с каким энтузиастом дети принимают участие в соревнованиях. Такие проекты особенно важны сейчас!» — считает Виталий Белый.

Программа игры включает конкурсы как на военные навыки и физическую подготовку, так и на исторические знания: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», «Силовое многоборье», «Сборка-разборка АКМ», «Защита от оружия массового поражения», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Снаряжение магазина АК 30 патронами», «Воинские звания ВС РФ», «Ворошиловский стрелок». Идея такого крупного соревнования возникла у детей, входящих в Молодежный парламент образовательных организаций Балашихи. Об этом рассказала директор Дворца творчества детей и молодёжи, руководитель Молодежного парламента образовательных организаций Балашихи Юлия Букатова.

«После первой игры в 2024 году мы получили высокие отзывы от руководителей и участников и приняли решение традиционно проводить военно-патриотические игры. Цель игры — воспитать любовь к своей Родине, показать детям, что мы можем отстоять свою землю, дом и, когда будет призыв, то мы встанем под флаг и будем защищать Родину», — пояснила Юлия Букатова.

Патриотическая акция для школьников всех возрастов систематически проходят в школах Балашихи. В школе № 27 регулярно проводят Уроки мужества с приглашением военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, организуют тематические мастер-классы и волонтерские акции вместе с Балашихинской больницей, учащиеся пишут письма солдатам и помогают ветеранам города. Об этом рассказала директор средней школы № 27 Наталья Антонюк.

«Мы принимаем у себя отряды практически всех школ города. Каждая команда путешествует по станциям и выполняет различные задания, а также участвует в викторине с вопросами на тему истории Великой Отечественной войны. Перед нами и нашими детьми стоит задача защищать результаты Великой Победы и не допускать искажения исторических фактов. Поэтому дети должны гордиться своей страной и уметь оказывать друг другу поддержку. Все отряды достойны уважения в своей деятельности», — отметила Наталья Антонюк.

Одной из участниц соревнований стала шестнадцатилетняя Полина Лорушкина из 10 «А» класса школы № 11 с углубленным изучением отдельных предметов. Для нее это уже второе участие в игре «Юный герой». Чтобы достойно представить себя на соревнованиях, класс Полины основательно подошел к подготовке: уже за месяц школьники практиковались в сборке и разборке автомата Калашникова и надевании общевойскового защитного комплекта, тренировали физическую выносливость. Любимые предметы Полины — литература и обществознание. Девушка увлекается психологией и не раз занимала призовые места в тематических олимпиадах. После школы планирует связать жизнь с криминалистикой.

«Мне очень нравятся такие соревнования, ведь они поднимают патриотический дух! Особенно мне понравилась викторина, связанная с историческими справками, потому что сама интересуюсь историей. Еще понравилось раскладывать погоны по званиям, разбирать автомат, а из спортивных выделю ползание по-пластунски. В прошлом году я уже участвовала в игре, переживала сильно, но сегодня с большим интересом прошла испытания», — поделилась Полина Лорушкина.

В игре участвовали команды 5-11 классов. В состав каждой команды включили трех девушек и четырех юношей, а также руководителя — педагога. После каждого конкурса формируются протоколы, заверенные подписью судей и передаются в судейскую коллегию игры. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме набранных баллов командой по всем конкурсам.

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