В Балашихе прошла ежегодная весенняя конференция садоводов

В ходе встречи с председателями СНТ, ОНТ, ТСН были затронуты темы ликвидации чрезвычайных ситуаций, подачи статистической отчетности, расчистки подъездных дорог, трудностей при переводе земель в общую долевую собственность, правил поведения в пожароопасный период, регистрации объектов ИЖС по «Дачной амнистии», муниципального контроля в сфере благоустройства, включения территорий СНТ в состав населенных пунктов, заключения договоров на вывоз ТКО и взаимодействия СНТ с региональным оператором.

Перед участниками выступили представители отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области и МБУ «ЦГОЧС Городского округа Балашиха, отметив необходимость выполнения ряда мероприятий, направленных на предупреждение возникновения природных пожаров из-за сжигания сухой растительности, мусора и порубочных остатков в условиях сухой и ветреной погоды, а также о мерах ответственности за подобные деяния в период действия особого противопожарного режима, который будет введен на территории городского округа Балашиха уже с 27 апреля.

Также, желающие смогли проконсультироваться у представителей различных профильных структур и у председателя Союза садоводов России по волнующим их вопросам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что все касаемо экологических вопросов всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.