В Балашихе прошла благотворительная акция для семей участников СВО

В Балашихе в рамках партийного проекта «Защита животного мира» члены партии «Единая Россия» организовали благотворительную акцию «Добрые прогулки». Мероприятие прошло на конюшне «Пелагея», где собрались дети из многодетных семей и семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Координатор проекта «Защита животного мира» Ирина Митюрина рассказала участникам о значении «Добрых прогулок».

«Это не просто конные прогулки, но и возможность позитивного воздействия на физиологию и психику детей. Общение с лошадьми помогает детям ощутить гармонию с природой, развивает ответственность и укрепляет эмоциональное состояние. Проект реализуется при поддержке конюшни «Пелагея», — сказала Митюрина.

В завершении мероприятия участники посетили вагончик, где живут спасенные кошки и котята. Митюрина рассказала об инициативах «Единой России» направленном на помощь животным. Среди спасенных котят, недавно найденных на контейнерной площадке, один особенно приглянулся Полине, и она уже уговаривает своего папу взять его домой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.