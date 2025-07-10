В Балашихе прошел рейд по соблюдению миграционного законодательства

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Балашихинскому гарнизону при участии военного комиссариата, управления территориальной безопасности городского округа Балашиха и управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии «Авангард» был проведен рейд по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе профилактического мероприятия были проверены более 500 человек.

«Тридцати пяти гражданам, не стоящим на воинском учете, выписаны повестки. Сто пятьдесят граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, доставлены в органы внутренних дел для оформления в соответствии с законом Российской Федерации о нарушении порядка пребывания», — подвел итоги руководитель военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Балашихинскому гарнизону, полковник юстиции Юрий Зимонин.

Рейд проходил на различных объектах городского округа, включая складские помещения и производственные цеха. В настоящий момент задержанные проходят проверки соответствующими органами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.