В Балашихе прошел митинг в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

.Памятная акция, посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась 26 января в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе с участием депутатов, общественников и жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Митинг, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел 26 января в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, Антон Орешков и Александр Евсюткин, руководитель отделения организации «Офицеры России» в Балашихе Розалия Абатурова, блокадники, молодогвардейцы, юнармейцы и местные жители.

Перед собравшимися выступил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов. Он подчеркнул значимость подвига жителей Ленинграда, отметив, что память о героическом противостоянии русского народа против фашизма необходимо сохранять и передавать следующим поколениям.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала самой продолжительной битвой Великой Отечественной войны. День полного освобождения города отмечается как День воинской славы России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.